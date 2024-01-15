Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 січня

Суспільство



На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» оголосило про покарання для компаній, які відповідальні за виведення сміття. Йдеться про три міста: Іловайськ, Макіївку та Харцизьк. Глава угруповання Денис Пушилін доручив оголосити догану директорам підприємств, які невчасно вивозять тверді побутові відходи.



За оцінками ООН, зараз гуманітарної допомоги в Україні потребують 14,6 млн місцевих жителів, що дорівнює близько 40% всього населення країни. Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що цього року організація зобов'язується надати життєво необхідну допомогу 8,5 мільйонам найуразливіших людей.



Окупанти планують знести багатоповерхівку на вул. Купріна, 75 у захопленому Маріуполі. Будівля визнана аварійною, незважаючи на те, що там продовжують жити люди, повідомила Маріупольська міська рада. Мешканці зверталися до окупаційної «адміністрації», щоб їм зробили ремонт. У розпачі маріупольці вивісили плакати з написами: «Відключили світло та воду. Відмовляють у ремонті будинку. Допоможіть!», «Без комісії зносять дім».



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили , що мешканець Кіровського району Донецька отримав поранення внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотного літального апарату. Це сталося на вулиці Кірова. У Петрівському районі на вулиці Родніковій пошкоджено будівлю реабілітаційного центру.



Потужний вибух, ймовірно внаслідок обстрілу, пролунав у Київському районі окупованого Донецька в ніч проти 15 січня о 01:30 за київським часом (2:30 за московським, яким користуються в Донецьку). Після цього почалася сильна пожежа на промисловому об'єкті. За словами людей, які писали у чатах-перекличках, відчули сильну ударну хвилю у Київському, Куйбишевському, Калінінському районах Донецька та у Червоногвардійському районі Макіївки.



14 січня на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі сили українського опору підірвали автомобіль російських військових УАЗ Patriot. Поранення отримали четверо окупантів.



Під час атаки з 5 на 6 січня 2024 року на аеродром «Сакі» у тимчасово окупованому Криму загинув заступник командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Олександр Чорнобривий.



Тип зброї, якою було завдано удару по ринку в Костянтинівці 6 вересня 2023 року, ще не визначено — вибухотехнічна експертиза триває. Про це на запит «Новин Донбасу» відповіли у Донецькій обласній прокуратурі.



В угрупованні «ЛНР» заявили, що через атаку дрона поранено водія медичного автомобіля Лисичанської центральної міської багатопрофільної лікарні. Зазначається, що авто рухалося дорогою Привілля-Новодружеськ.



Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня.



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