Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ пішла на штурм у Луганській області, але зазнала фіаско: Лисогор назвав втрати росіян

16 січня 2024, 10:06

Армія РФ пішла на штурм у Луганській області, але зазнала фіаско: Лисогор назвав втрати росіян

Російська армія змінила вектор штурмових дій у Луганській області. Росіяни намагалися витіснити наші Сили оборони, однак у них нічого не вийшло, у окупантів 90 загиблих та поранених. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Окупанти змінили вектор штурмових дій, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. За вчора відбито 19 атак росіян. Значна частина наступів противника відбувалася за підтримки авіації. Ворог намагався витіснити наших захисників з лісового масиву. Зокрема, потужну спробу штурму було організовано на позиції Волинської бригади територіальної оборони», — написав він.

За словами Лисогора, росіян там спіткала невдача — близько 90 поранених і вбитих загарбників, а також три знищені танки та низка іншої техніки.

Крім того, глава регіону уточнив, що удару з неба завдано по Новолюбівці, а село Невське потрапило під мінометний та артилерійський обстріл. Відомо, що в обох населених пунктах залишаються люди.

Нагадаємо, російська армія активно атакує на Луганщині, знищуючи населені пункти. Село Невське страждає від постійних ударів, росіяни продовжують знищувати будинки, дехто вже не підлягає відновленню.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Артем Лисогор
Місця
Луганська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
09:58
У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ
09:25
Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 січня
22:04
«ДНР»: В Донецьку поранено чоловіка
17:47
У «ДНР» обіцяють покарати комунальників, які погано прибирають сміття — винних уже знайшли
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
10:22
Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters
09:34
У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий
08:30
У Німеччині спрогнозували війну Росії з НАТО — Bild
08:00
На Бахмутському напрямку Росія збільшила кількість військових — ISW
16:57
Загинув підполковник РФ після удару по «Сакам» — ЗМІ
16:30
На окупованих територіях зростає смертність серед цивільного населення — ЦНС
09:55
Частина Калінінського району окупованого Донецька залишилася без світла минулої ночі
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 січня
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня
21:47
В окупованих містах Донецької області «скаче» напруга, зупинено кілька котелень
усі новини
13:45
Загарбники атакували ТЕС на Донеччині, на одній з прифронтових ТЕЦ сталася пожежа
13:08
Успіхи окупантів у районі Авдіївки малоймовірні найближчим часом – розвідка Британії
12:59
Ціллю безпілотників при атаці на Вороніж був військовий аеродром — ASTRA
12:44
Російські солдати знизили активність на лівому березі Дніпра
12:28
Із двох громад Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію
12:19
У Верховній Раді розглянуть законопроєкт щодо цифровізації в армії
12:15
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:59
Охоронець дитсадка у Запоріжжі наводив російські ракети на будинки українців
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
10:39
РФ за добу 25 разів обстріляла населені пункти Донеччини: у поліції показали наслідки атак
10:15
Росіяни вдарили по Нью-Йорку керованими авіабомбами КАБ-500
10:06
Армія РФ пішла на штурм у Луганській області, але зазнала фіаско: Лисогор назвав втрати росіян
09:58
У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ
09:48
ВПК Болгарії майже цілодобово працює на перемогу України – міністр оборони Болгарії
09:25
Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW
09:17
Окупанти атакували житловий будинок на Миколаївщині: під завалами опинилися жінка та двоє дітей
08:55
HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»
08:35
Армія РФ зазнала серйозних втрат: понад 1100 окупантів та 130 одиниць техніки
08:24
Обстріл Донеччини: за добу росіяни вбили одну людину, ще п`ять отримали поранення
усі новини
ВІДЕО
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей «Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
16 січня, 12:15
Один з історичних символів Маріуполя за окупантів занепадає. Фото: Вікіпедія В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
16 січня, 11:40
HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса» HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»
16 січня, 08:55
У Воронежі рештки дрона впали на будинок. Скріншот відео У Воронежі вночі були вибухи, повідомляють про атаку безпілотників
16 січня, 08:00
«Вагнерівець» з Білорусі. Фото: СБУ «Вагнерівець» з Білорусі готував удари БпЛА Shahed по Києву
15 січня, 10:50
Удар по окупантах під Авдіївкою. Фото: кадр із відео ССО знищили групу противника поблизу Авдіївки
15 січня, 08:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама