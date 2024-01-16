Армія РФ пішла на штурм у Луганській області, але зазнала фіаско: Лисогор назвав втрати росіян

Російська армія змінила вектор штурмових дій у Луганській області. Росіяни намагалися витіснити наші Сили оборони, однак у них нічого не вийшло, у окупантів 90 загиблих та поранених. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Окупанти змінили вектор штурмових дій, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. За вчора відбито 19 атак росіян. Значна частина наступів противника відбувалася за підтримки авіації. Ворог намагався витіснити наших захисників з лісового масиву. Зокрема, потужну спробу штурму було організовано на позиції Волинської бригади територіальної оборони», — написав він.



За словами Лисогора, росіян там спіткала невдача — близько 90 поранених і вбитих загарбників, а також три знищені танки та низка іншої техніки.



Крім того, глава регіону уточнив, що удару з неба завдано по Новолюбівці, а село Невське потрапило під мінометний та артилерійський обстріл. Відомо, що в обох населених пунктах залишаються люди.



Нагадаємо, російська армія активно атакує на Луганщині, знищуючи населені пункти. Село Невське страждає від постійних ударів, росіяни продовжують знищувати будинки, дехто вже не підлягає відновленню.