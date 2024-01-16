Російські солдати знизили активність на лівому березі Дніпра

Російські окупанти минулої доби, 15 січня, знизили активність на Лівобережжі Дніпра. Крім того, зважилися лише на один штурм. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня України.



«Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Але за минулу добу помітно зменшив свою активність і наважився лише на 1 штурм. Як і в попередні рази, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна, за цих погодних умов, контрбатарейна боротьба.



Своєю чергою окупанти не припиняють активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів і здійснюють авіабомбардування.



Нагадаємо, російська армія змінили вектор штурмових дій у Луганській області. Росіяни намагалися витіснити наші Сили оборони, однак у них нічого не вийшло, у окупантів 90 загиблих та поранених.