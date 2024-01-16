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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня

16 січня 2024, 23:25

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня

Політика

 Президент РФ Володимир Путін поскаржився на український уряд, котрий, як він стверджує, відмовився від мирних переговорів. Ймовірно, Путін має на увазі переговори української та російської сторін, які відбулися у Стамбулі у березні 2022 року. Російський президент трактує українську «формулу миру» як «продовження реалізації декрету президента України про заборону вести переговори з Росією».

На Світовому економічному форумі в Давосі США змушуватимуть Україну перейти від настання оборони. Цю розмову із президентом України Володимиром Зеленським проведе радник США з національної безпеки Джейк Салліван, пише американське видання Bloomberg. Зазначається, що у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами.

Економіка

 Російське ПАТ«КАМАЗ» подала заявку на оренду майнового комплексу «Азовмаш» під індустріальний парк. До майнового комплексу парку планується включити земельні ділянки загальною площею 154,6 га, виробничі та офісні приміщення загальною площею 558,5 тис. кв. метри. Зазначається, що на сьогодні ці площі не придатні для експлуатації, в тому числі через відсутність інженерних мереж. 

Суспільство

 Російський виконавець Діма Білан відвідав окуповану територію Донецької області. У соціальних мережах з'явилися фото та відео, на яких співак вручає гуманітарну допомогу дитячій лікарні та притулку для тварин. Крім того, Білан зустрівся з російськими військовими, які окупували територію. Також співак спілкувався із постраждалими від обстрілів місцевими жителями. Білан був одним із учасників «голої» вечірки російської телеведучої Анастасії Івлєєвої. Вечірка викликала обурення серед політиків. У Кремлі засудили учасників нібито недоречного заходу під час війни. Після скандалу Білан був серед тих артистів, які записали відеозвернення з вибаченнями про свою участь у заході.

Права людини

 Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до довічного ув'язнення військовослужбовця загону спеціального призначення «Азов» Сергія Михайленка.

Бойові дії

 У Горлівці на міні підірвався чоловік - 1957 року народження. В угрупуванні «ДНР» стверджують, що з літа 2022 року сталося 144 випадки підриву цивільних на протипіхотних мінах, троє людей померли.

У російському Воронежі в ніч проти вівторка, 16 січня пролунала серія вибухів, повідомлялося про роботу безпілотників. Два з восьми БПЛА було збито над аеродромом «Балтімор». За попередньою інформацією, пошкоджень там немає. Згідно з відкритими даними, на аеродромі «Балтімор» дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк.

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