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2024 року Німеччина надасть понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів — Шольц

17 січня 2024, 09:30

2024 року Німеччина надасть понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку, виділивши цього року понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів. Про це він написав у соцмережі Х.

Твіт про допомогу Україні з'явився після розмови із президентом США Джо Байденом. Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів із лідером США телефонну розмову у вівторок, щоб обговорити необхідність подальшої підтримки України.


Раніше Олаф Шольц заявив, що країна може надати додаткові кошти в рамках режиму «надзвичайної ситуації».

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