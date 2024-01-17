Армія РФ за добу 7 разів обстріляла Донецьку область: пошкоджено лікарню, житлові будинки та промбудівлю

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 16 січня, 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили вісім громад регіону. Внаслідок атаки є значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, Авдіївка отримала чотири ракетні удари — пошкоджено корпус лікарні.



Крім того, у Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Катеринівка. В Очеретинській громаді під обстріл потрапили околиці Желанного і Семенівки. У Курахівській громаді пошкоджено 4 приватні будинки у Гострому, обстріляна промзона.



Філашкін зазначив, що у Костянтинівській громаді під вогнем околиці Іванопілля, Диліївки і Предтечиного. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному.



Начальник ОВА додав, що у Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля. У Званівській громаді пошкоджено 2 будинки у Званівці, обстріляні Верхньокам'янське і Переїзне. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Відомо, що з лінії фронту евакуйовано 82 особи, у тому числі 11 дітей.



Нагадаємо, трьох людей врятували парамедики після російського авіаудару Нью-Йорком Донецької області.