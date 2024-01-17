Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ за добу 7 разів обстріляла Донецьку область: пошкоджено лікарню, житлові будинки та промбудівлю

17 січня 2024, 10:35

Армія РФ за добу 7 разів обстріляла Донецьку область: пошкоджено лікарню, житлові будинки та промбудівлю

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 16 січня, 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогонь потрапили вісім громад регіону. Внаслідок атаки є значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За уточненою інформацією, Авдіївка отримала чотири ракетні удари — пошкоджено корпус лікарні.

Крім того, у Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Катеринівка. В Очеретинській громаді під обстріл потрапили околиці Желанного і Семенівки. У Курахівській громаді пошкоджено 4 приватні будинки у Гострому, обстріляна промзона.

Філашкін зазначив, що у Костянтинівській громаді під вогнем околиці Іванопілля, Диліївки і Предтечиного. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному.

Начальник ОВА додав, що у Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля. У Званівській громаді пошкоджено 2 будинки у Званівці, обстріляні Верхньокам'янське і Переїзне. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Відомо, що з лінії фронту евакуйовано 82 особи, у тому числі 11 дітей.

Нагадаємо, трьох людей врятували парамедики після російського авіаудару Нью-Йорком Донецької області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня
20:58
Після вибачень за «голу» вечірку Діма Білан поїхав із «гуманітаркою» до Донецька
14:51
Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
09:58
У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ
09:25
Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 січня
22:04
«ДНР»: В Донецьку поранено чоловіка
17:47
У «ДНР» обіцяють покарати комунальників, які погано прибирають сміття — винних уже знайшли
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
10:22
Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters
09:34
У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий
08:30
У Німеччині спрогнозували війну Росії з НАТО — Bild
08:00
На Бахмутському напрямку Росія збільшила кількість військових — ISW
16:57
Загинув підполковник РФ після удару по «Сакам» — ЗМІ
16:30
На окупованих територіях зростає смертність серед цивільного населення — ЦНС
усі новини
14:17
Росія вдарила «Оніксами» по Одеському та Білгород-Дністровському районах
13:37
На Мар`їнському напрямі знищили танк російських окупантів
13:26
Війська РФ вранці атакували Херсон: одна людина загинула, ще одна — отримала поранення
13:15
Окупанти атакували дроном-камікадзе машину з дітьми
13:12
Енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області
11:57
На сході Німеччини закидали камінням будівлю із гаслами за Україну
11:30
У Ростовській області горить поліефірний завод
11:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:24
РФ вдарила по Курахівській ТЕС: у місті немає опалення
10:35
Армія РФ за добу 7 разів обстріляла Донецьку область: пошкоджено лікарню, житлові будинки та промбудівлю
10:25
ДТП у Краматорську: рятувальникам довелося діставати жінку з автомобіля
09:55
СБУ розшукує резидента агентурної мережі з Покровська, який залучав мешканців Донецької області для роботи з окупантами
09:30
2024 року Німеччина надасть Україні понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів — Шольц
09:27
У Міноборони РФ повідомили про атаку ракет і БПЛА
08:50
У Росії знову горіла залізниця: невідомі спалили кілька релейних шаф
08:46
Ракетна атака на Харків: 17 людей зазнали поранень, 13 з них — перебувають у лікарні, є пошкодження
08:15
Сили ППО України збили 19 із 20 «шахедів»
23:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня
22:20
Електропостачання відновили для 1,5 тисяч сімей на Донеччині після обстрілу
22:15
Російський удар по Харкову: подробиці
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на заводі у Ростовській області. Фото: кадр із відео У Ростовській області горить поліефірний завод
17 січня, 11:30
Невідомі у Росії спалили кілька релейних шаф. Фото: кадр із відео У Росії знову горіла залізниця: невідомі спалили кілька релейних шаф
17 січня, 08:50
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей «Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
16 січня, 12:15
Один з історичних символів Маріуполя за окупантів занепадає. Фото: Вікіпедія В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
16 січня, 11:40
HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса» HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»
16 січня, 08:55
У Воронежі рештки дрона впали на будинок. Скріншот відео У Воронежі вночі були вибухи, повідомляють про атаку безпілотників
16 січня, 08:00

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама