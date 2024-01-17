На Мар`їнському напрямі знищили танк російських окупантів

Сьогодні, 17 січня, українські прикордонники знищили танк російських окупантів на Мар'їнському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Прикордонники знищили ворожий танк на Мар'їнському напрямі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що під час атаки позицій захисників окупанти «зустріли» прикордонні розрахунки мінометів та ПТРК.



Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня.