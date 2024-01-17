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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 січня

17 січня 2024, 23:23

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 січня

Права людини

 Так званий «суд» ухвалив незаконний вирок військовослужбовцю загону спеціального призначення «Азов» Олексію Мозговому. Полоненого українського військового засудили до довічного ув'язнення. Крім того, «суд» окупантів позбавив волі на 25 років командира одного з відділень «Азова» Олександра Кузьменка.

Слідчі управління ФСБ Росії за «ЛНР» затримали за підозрою у «шпигунстві» мешканця Кремінського району Луганської області. Його звинувачують у збиранні відомостей про місця дислокації особового складу та військової техніки Збройних сил РФ.

У січні минулого року двоє волонтерів із Британії Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу зникли безвісти в районі міста Соледар Донецької області. Вони намагалися допомогти з евакуацією мирних жителів із міста Соледар. Можливо їх було вбито найманцями ПВК «Вагнер». Міністерство закордонних справ Великобританії заявляло, що волонтерів було вбито артилерійським снарядом, але родина Бегшоу з того часу повідомила, що результати розтину показали інше.

На деокупованій частині Харківської області виявлено 28 катівні, причому три з них залишаються не задокументованими через інтенсивні обстріли в місцях їх виявлення.

Суспільство

 «Міносвіти та науки» угруповання «ЛНР» вимагає вилучити з бібліотек освітніх організацій україномовну літературу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі військовослужбовець ЗСУ Артем Карякін, відомий у соцмережах за позивним «Східним», з посиланням на свої джерела.

Бойові дії

 На території Росії невідомі спалили кілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, що використовуються для логістики окупаційних військ. За даними головного управління розвідки МОУ, події сталися в районах міст Саратів, Ярославль та Дзержинськ Нижегородської області.

Двоє людей постраждали під час пожежі на Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області. Пожежа на виникла на площі 200 квадратів, горів цех з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Шахтинське підприємство - перший поліефірний завод у Росії, він був відкритий 6 червня 2023 року.

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