Житель Краматорська, який постраждав через російську атаку, отримав квартиру в Києві

Мешканець Краматорська, чию квартиру зруйнувала російська армія, отримав житло в українській столиці завдяки програмі єВідновлення. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Житель будинку на вул. Миколи Леонтовича, 13 (кіл. вул. Марата), чию квартиру 1 лютого 2023 року зруйнували росіяни — отримав нове житло в Києві», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після подання заяви до «Дії» про зруйноване майно комісія у Краматорську опрацювала повідомлення та визначила суму компенсації 1430000 грн за зруйновану квартиру площею 64,3 м.кв. Пізніше постраждалий отримав житловий сертифікат, який нещодавно обміняв на квартиру у Києві.



Загалом уже 10 мешканців зруйнованого будинку подали заяви про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію за програмою єВідновлення та придбати нову квартиру чи будинок. Вони вже мають згенеровані сертифікати на суму 13 357 451 грн.



У відомстві уточнили, що прийом заяв продовжується. Заявку можна подати у додатку «Дія» або через спеціально створений портал.



Нагадаємо, з 27 грудня на порталі державних послуг «Дія» з'явилася можливість обміняти житлові сертифікати на квартири чи будинки в рамках програми «Відновлення». За словами президента України Володимира Зеленського, поки що це працює у тестовому режимі, але згодом масштабується.