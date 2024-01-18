Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 січня

Права людини



Судові обвинувачі в Росії вимагали засудити Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років та 11 місяців колонії. Стрєлкова затримали у липні 2023 року — того ж дня його відправили під арешт за звинуваченням у публічних закликах до екстремістської діяльності, скоєних за допомогою ЗМІ чи інтернету. За версією слідства, підставами для порушення справи стали дві публікації Стрєлкова в телеграм-каналі: у першому посту він допускав можливу здачу Криму, а також прокоментував невиплати військовим фразою: «Громадяни, за це розстрілювати мало».



Суспільство



У великому мікрорайоні Текстильник, який входить до Кіровського району окупованого Донецька, люди стикаються із серйозним дефіцитом води вже два роки. Люди змушені збирати сніг та носити його на високі поверхи своїх будинків для побутових потреб. Мешканці розповідають, що раніше вони могли отримати воду із підвалів або з баків пожежних машин, але останнім часом цього немає.



Колишні найманці ПВК «Вагнер» викрали співробітника «МВС ЛНР» Олександра Макарцева: вони переконані, що поліцейський стоїть за організацією постачання наркотиків для російських солдатів у окупованій РФ Кадіївці (Стаханові) Луганської області. В результаті переговорів викраденого наркодилера було передано керівництву «ОСБ УМВС», а військові-найманці, які проводили «затримання», були доставлені на допит в управління Слідчого комітету РФ в окупованому Луганську.



Бойові дії



Агенти опору в Криму «АТЕШ» під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П «Тарантул». «АТЕШ» припускає, що його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.



У російському Міноборони заявили , що ППО перехопила один безпілотник над територією Ленінградської області і ще один знищили над Московською областю. У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що атака була спрямована на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, який росіяни використали в обхід санкцій.



Міністерство оборони РФ стверджує , що російські військовослужбовці взяли під свій контроль село Веселе у Донецькій області України. Україна не підтвердила цієї інформації.

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