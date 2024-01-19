Армія РФ за добу 13 разів атакувала населені пункти Донеччини: Філашкін розповів подробиці російських обстрілів

Всього за добу, 18 січня, росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області, під вогнем перебувало сім територіальних громад. Внаслідок атаки є значні пошкодження. Інформація про постраждалих цивільних не надходила. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, у Мар'їнській громаді під вогнем артилерії Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. У Новогродівській громаді пошкоджено приватні будинки у Галицинівці.





Крім того, у Гродівській громаді в Іванівці пошкоджено адмінбудівлю, клуб, колишню школу та 3 приватні будинки. Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду — пошкоджено 3 двоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.





Філашкін зазначив, що у Костянтинівській ТГ пошкоджено будинок у Диліївці та інфраструктурний об'єкт у Марковому, а у Званівській ТГ зруйновано будинок у Переїзному. У Соледарській ТГ обстріляно Роздолівку та Міньківку. У Часовоярській ТГ пошкоджено 5 приватних будинків та промислову споруду. У Сіверську знищено 4 будинки, ще 13 пошкоджено.



Глава ДонОВА додав, що з лінії фронту евакуйовано 86 осіб, у тому числі 15 дітей.



Нагадаємо, російські військові 18 січня завдали авіаударів по Оріхову в Запорізькій області. В результаті постраждала багатоповерхівка.