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«Білі ангели» евакуювали з Красногорівки чоловіка з відірваною кінцівкою

19 січня 2024, 13:11

«Білі ангели» евакуювали з Красногорівки чоловіка з відірваною кінцівкою

Команда поліцейських «Білі ангели» продовжують вивозити громадян з Донецької області. Зокрема, з Красногорівки нещодавно було евакуйовано чоловіка з відірваною кінцівкою. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Правоохоронці отримали повідомлення, що внаслідок ворожої атаки на місто один чоловік загинув, а інший отримав тяжкі поранення і потребує негайної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екіпаж, незважаючи на обстріл, прибув на допомогу чоловікові.

Стан 50-річного Ігоря був критичним, він спливав кров'ю і постійно втрачав свідомість. Однак його вдалося вивезти до лікарні.

Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області залишається ситуація напруженою, станом на 17 січня у місті проживає 1122 цивільних, евакуація населення продовжується.

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