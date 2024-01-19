Окупанти обстріляли селище під Херсоном: постраждали двоє цивільних

Окупаційні війська РФ вдарили по Білозерській громаді Херсонської області сьогодні, 19 січня. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



«Росіяни обстріляли Берегове Білозерської громади», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок прямого влучення в житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель. У потерпілого — уламкове поранення руки та спини.



Крім того, поранено 56-річного місцевого жителя. У нього діагностували вибухову травму, а також поранення спини та руки. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні.



Нагадаємо, армія Росії 18 січня кілька разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, у Херсон також залетіли «шахеди».