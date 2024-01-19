Війська РФ за добу понад 1500 разів обстріляли Донеччину: Філашкін розповів про ситуацію в регіоні

Російські окупанти продовжують обстрілювати низку населених пунктів Донеччини. Під особливою увагою Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка. Попри це гуманітарна ситуація в регіоні залишається стабільною, а евакуація громадян продовжується. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«За добу понад 1500 разів ворог обстрілював як лінію фронту, так і прифронтові населені пункти. Постраждали Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка і інші. Гуманітарну ситуація контрольована, працюють відділення банків, комунальні служби, а працівники «Укрпошти» розвозять людям всі виплати», — розповів він.



За словами Філашкіна, з початку тижня було вивезено з лінії фронту 352 людини, у тому числі 52 дитини.



Як зазначається, з Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громади вже евакуйовано всіх дітей, триває евакуація в Торецькій громаді.



Начальник ОВА додав, що до початку повномасштабної війни в області проживало 1 млн 900 тисяч, а зараз — 500-525 тисяч.



Нагадаємо, всього за добу, 18 січня, росіяни обстріляли населені пункти Донецької області, під вогнем перебувало сім територіальних громад. Внаслідок атаки є значні пошкодження. Інформація про постраждалих цивільних не надходила.