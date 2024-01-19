Мер Львова назвав відновлення авіасполучення в Україні реальним — Голос Америки

Для відновлення авіасполучення треба небагато, аби лише на українську територію змістили системи ППО з польського боку. На цьому наголосив Андрій Садовий, мер Львова, в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки».

Він відреагував на ймовірність того, що авіасполучення в Україні відновиться 2024 року. З погляду безпеки чиновник назвав це питання досить чутливим.

Садовий натякнув, що головним аспектом залишається захист повітряного простору від російських атак. Водночас він назвав таку ініціативу реальною.

«Для цього, звісно, треба трохи усунути системи ППО з польського боку на українську територію. Там треба небагато — 70 км, поставити ряд», — зазначив мер.

Чиновник зазначив, що важливі кроки у цьому напрямі є саме на міжнародній арені.

«Я вірю, що цього року авіаційне сполучення світ — Україна відновиться», — додав міський голова.

Андрій Садовий прокоментував створення належних умов для відкриття львівського аеропорту. Він сказав, що підхід має бути комплексним. За його словами, посилення протиповітряної оборони закриє зону в радіусі 70-100 і більше кілометрів. Він зазначив, що жодна авіакомпанія не розпочне свою діяльність, якщо не отримає гарантії покриття страхових ризиків.

«Потрібні відповідні страхові фонди — стартувати треба мінімум з мільярдом доларові», — додав він.

Раніше повідомлялося, що відновлення польотів з аеропорту Бориспіль є бажаною, але поки що недосяжною метою. Про це в ефірі програми «Аргумент» заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.