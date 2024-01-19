Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Мер Львова назвав відновлення авіасполучення в Україні реальним — Голос Америки

19 січня 2024, 22:32

Мер Львова назвав відновлення авіасполучення в Україні реальним — Голос Америки

Для відновлення авіасполучення треба небагато, аби лише на українську територію змістили системи ППО з польського боку. На цьому наголосив Андрій Садовий, мер Львова, в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки».

Він відреагував на ймовірність того, що авіасполучення в Україні відновиться 2024 року. З погляду безпеки чиновник назвав це питання досить чутливим.

Садовий натякнув, що головним аспектом залишається захист повітряного простору від російських атак. Водночас він назвав таку ініціативу реальною.

«Для цього, звісно, треба трохи усунути системи ППО з польського боку на українську територію. Там треба небагато — 70 км, поставити ряд», — зазначив мер.

Чиновник зазначив, що важливі кроки у цьому напрямі є саме на міжнародній арені.

«Я вірю, що цього року авіаційне сполучення світ — Україна відновиться», — додав міський голова.

Андрій Садовий прокоментував створення належних умов для відкриття львівського аеропорту. Він сказав, що підхід має бути комплексним. За його словами, посилення протиповітряної оборони закриє зону в радіусі 70-100 і більше кілометрів. Він зазначив, що жодна авіакомпанія не розпочне свою діяльність, якщо не отримає гарантії покриття страхових ризиків.

«Потрібні відповідні страхові фонди — стартувати треба мінімум з мільярдом доларові», — додав він.

Раніше повідомлялося, що відновлення польотів з аеропорту Бориспіль є бажаною, але поки що недосяжною метою. Про це в ефірі програми «Аргумент» заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна Аеропорт Андрій Садовий

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:44
Люди у Донецьку скаржаться на відсутність води та опалення. «ДНР» проблеми не вирішує ►
20:24
Військові РФ прагнуть окупувати Слов'янськ і Краматорськ — полковник ЗСУ
18:43
Війна в Україні може тривати ще п'ять років — CNN
18:24
Під окупованим Маріуполем сталася аварія: одна людина загинула, ще одна – отримала тяжкі травми
17:57
У ГУР пообіцяли нові удари по окупованому Криму
17:30
У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка, поранений підліток
17:00
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ розповів про ситуацію на кордоні
12:12
У Маріуполі окупанти два місяці не виплачують пенсії
23:37
На передову під Сватове російські командири кинули тисячі непідготовлених мобілізованих — ЗМІ
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 січня
22:33
Колишні «вагнерівці» викрали співробітника «МВС ЛНР» за торгівлю наркотиками
19:58
Окупанти скинули шість авіабомб на Оріхів, знищено під'їзд багатоповерхівки
19:30
Люди топлять сніг: мікрорайон Текстильник у Донецьку два роки живе без води
18:47
Окупанти намагаються витіснити українських військових із Куп'янського лісу — Сирський
15:10
До Маріуполя Росія завезла близько 50 тисяч мігрантів — ЦНС
12:48
Двом колишнім українським правоохоронцям загрожує 15 років за колабораціонізм
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 січня
21:39
У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів
19:58
Після деокупації на Харківщині слідчі виявили 28 катівень — МВС
17:30
Родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають, що їх стратили найманці «Вагнера» — Sky News
усі новини
23:08
Борис Джонсон підтримує Трампа як наступного президента США — ЗМІ
22:32
Мер Львова назвав відновлення авіасполучення в Україні реальним — Голос Америки
21:26
«Шахтар» купив бразильського футболіста за 15 мільйонів євро. Його називають майбутньою світовою зіркою
20:44
Люди у Донецьку скаржаться на відсутність води та опалення. «ДНР» проблеми не вирішує ►
20:24
Військові РФ прагнуть окупувати Слов'янськ і Краматорськ — полковник ЗСУ
19:38
Двоє мешканців російської Чукотки втекли до США, щоб не воювати в Україні — Радіо Свобода
18:43
Війна в Україні може тривати ще п'ять років — CNN
18:24
Під окупованим Маріуполем сталася аварія: одна людина загинула, ще одна – отримала тяжкі травми
17:57
У ГУР пообіцяли нові удари по окупованому Криму
17:54
З Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
17:35
В ОВА розповіли, коли у Селидівській громаді буде відновлено теплопостачання
17:30
У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка, поранений підліток
17:00
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ розповів про ситуацію на кордоні
16:46
У Сіверську через обстріл росіян постраждала цивільна інфраструктура
16:37
Війська РФ за добу понад 1500 разів обстріляли Донеччину: Філашкін розповів про ситуацію в регіоні
14:56
«РДК» атакував вантажівку з російськими військовими у Брянській області
14:43
РФ планує масштабний наступ улітку 2024 року: у FT розповіли деталі
14:24
Окупанти обстріляли селище під Херсоном: постраждали двоє цивільних
14:14
А-50, скоріш за все, лежить на дні Азовського моря — розвідка Британії
13:15
Сервіс МВС отримав 3000 заявок від українців на посвідчення водія в країнах ЄС
усі новини
ВІДЕО
Люди у Донецьку скаржаться на відсутність води та опалення. «ДНР» проблеми не вирішує ► Люди у Донецьку скаржаться на відсутність води та опалення. «ДНР» проблеми не вирішує ►
19 січня, 20:44
З Торецька евакуювали родину з трьома дітьми. Фото: кадр з відео З Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
19 січня, 17:54
Зруйнований будинок у Сіверську. Фото: Новини Донбасу У Сіверську через обстріл росіян постраждала цивільна інфраструктура
19 січня, 16:46
Евакуація пораненого з Красногорівки. Кадр з відео «Білі янголи» евакуювали з Красногорівки чоловіка з відірваною кінцівкою
19 січня, 13:11
Черга за виплатами у Маріуполі. Фото: кадр із відео У Маріуполі окупанти два місяці не виплачують пенсії
19 січня, 12:12
Евакуація цивільних з Авдіївки. Фото: кадр із відео З Авдіївки евакуювали ще двох місцевих жителів із собакою
19 січня, 09:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама