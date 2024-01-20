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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 січня

20 січня 2024, 22:47

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 січня

Політика

 Розвідувальні відомства США та інших країн Заходу вважають , що війна в Україні, швидше за все, триватиме ще довго, незалежно від подій в американській політиці. За даними CNN, більшість представників розвідки сходяться на думці, що бойові дії триватимуть ще як мінімум два роки. Деякі американські та західні чиновники також припускають, що війна може тривати ще до п'яти років.

Суспільство

 Шість військовослужбовців РФ відмовилися їхати на війну в Україну влітку та восени минулого року. Одному призначили покарання у вигляді двох років і одного місяця в колонії-поселенні, двох засудили до двох років і двох місяців, ще двох - до двох років і трьох місяців, а одного - до двох років і чотирьох місяців у колонії-поселенні.

Двоє громадян РФ, мешканці Чукотки, мали отримати повістки, мобілізуватися до лав ЗС РФ і піти воювати на території України. Однак вони вирішили уникнути такої долі: підготувалися і човном втекли до США. Їм довелося три місяці провести у міграційній в'язниці: на волю вийшли завдяки пастору-українцю.

Бойові дії

 Вночі центр тимчасово окупованої Росією Горлівки потрапив під обстріл артилерії. За інформацією МНС так званого «ДНР», внаслідок обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім цивільних осіб — четверо чоловіків та чотири жінки.

Після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія обережніше використовує інший А-50, а розвідка Міністерства оборони Великобританії практично переконана, що він уже лежить на дні Азовського моря. Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня.

Безпілотник атакував нафтобазу у Брянській області. За словами губернатора Олександра Богомаза, дрон знищили засобами радіоелектронної боротьби, проте при знищенні він встиг здійснити скидання боєприпасу на нафтобазу. Клінцовська нафтобаза належить підконтрольному «Роснафті» «Брянськнафтопродукту». Вона знаходиться в місті Клинці, розташованому за 50 км від кордону з Україною.

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