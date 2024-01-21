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РФ ударила ракетами по Костянтинівці: пошкоджено житлові будинки, школи та магазин

21 січня 2024, 09:55

РФ ударила ракетами по Костянтинівці: пошкоджено житлові будинки, школи та магазин

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: поліція Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: поліція

Сьогодні вночі, 21 січня, російські окупанти атакували Костянтинівку Донецької області, застосувавши ракети С-300. Внаслідок обстрілів пошкоджено навчальні заклади та житлові будинки. Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає «Суспільне».

«Від влучання засобів ураження по території населеного пункту пошкоджені щонайменше вісім приватних будинків, заклади освіти й магазин», — зазначила вона.

За її словами, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.


Нагадаємо, війська Росії завдали 11 ударів по цивільному населенню у Донецькій області.

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