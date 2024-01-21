В окупованому Донецьку обстріляли ринок: багато загиблих та поранених

Наслідки обстрілу на ринку в Донецьку. Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Донецьку вКіровському районі відбувся обстріл. Внаслідок чого вісім місцевих жителів отримали поранення, також є постраждалі. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Інцидент стався на ринку «Меркурій» у мікрорайоні Текстильник.



Оновлено (10:50). Число загиблих на Текстильнику зросло до 13 людей, не менше 10 людей поранено, повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Оновлено (12:10). На даний момент відомо про 18 загиблих та 13 поранених у Кіровському районі, повідомив Кулемзін.

Другим місцем удару в Кіровському районі, як повідомляють місцеві проросійські ЗМІ, став двір.

Нагадаємо, у Донецьку 4 січня стався обстріл. Відомо, що одна громадянська загинула, ще двоє чоловіків зазнали поранень.