Ракетна атака на Мирноград: росіяни зруйнували заклад культури

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за добу, 20 січня, 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. У Мирнограді внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено заклад культури. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та преслужба Мирноградівської адміністрації.



«Вночі ворог завдав чергового обстрілу двома ракетами по Мирнограду. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Філашкін зазначив, що росіяни поцілили в заклад культури.





Крім того, за його словами, окупанти випустили 3 ракети по Новогродівці — пошкодили 55 приватних будинків, багатоповерхівку, дитсадок, школу та адмінбудівлю. Селидово отримало 2 удари — пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 8 приватних будинків, підприємство, 7 гаражів, 2 господарські будівлі, 2 нежитлові приміщення та ангар.





Також Лиманська громада зазнала 10 обстрілів, у Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Щербинівці та 2 у Торецьку.





У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки та промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.



Нагадаємо, 21 січня російські окупанти атакували Костянтинівку Донецької області, застосувавши ракети С-300. Внаслідок обстрілів пошкоджено навчальні заклади та житлові будинки.