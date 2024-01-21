Внаслідок атаки на Куп'янський район загинув місцевий житель

Село під Куп'янськом Харківської області вкотре потрапило під атаку росіян 20 січня. Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.



«Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району», — йдеться у повідомленні.



Від отриманих ран загинув місцевий житель 1950 року народження.



Нагадаємо, російська армія 18 січня обстріляла Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка, також відомо про двох постраждалих.