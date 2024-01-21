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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 січня

21 січня 2024, 23:38

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 січня

Права людини

 Співробітники ФСБ Росії затримали мешканку Луганської області за звинуваченням у «шпигунстві» на користь Головного управління розвідки Міноборони України. Стверджується, що жінка збирала дані про місця дислокації особового складу та військової техніки Збройних сил Російської Федерації.

Суспільство

 У Росії було винесено перший виправдувальний вирок російському окупанту, який застрелив свого товариша по службі на захопленій території Луганської області (місто Первомайськ).

Бойові дії

 Вранці у Куйбишевському районі Донецька під обстріл потрапив ринок у мікрорайоні Текстильник. За інформацією окупаційної влади, внаслідок обстрілу загинули 27 людей, ще 25 осіб отримали поранення. Російська сторона звинуватила в обстрілі ЗСУ.

У Збройних силах України спростовують , що завдали удару по ринку в окупованому Донецьку.

Російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв підтвердив , що старший пілот Віктор Клімов загинув 14 січня, цього дня над Азовським морем було підбито Іл-22.

У Донецьку війська РФ встановлюють свої радари на дахах житлових будинків. Так, радіолокаційну станцію «Лелека» російські військові встановили на даху житлового будинку за адресою вул. Куйбишева, 192Г у Київському районі Донецька у районі залізничного вокзалу. РЕР пеленгатор дронів «Артикул-П» знаходився на даху житлового будинку на вулиці Ленкоранській, 17 у Куйбишевському районі. Ще два комплекси спостереження «Муром-П» перебували у вже незаселеному через бої будинку в Куйбишевському районі неподалік лінії фронту. Група аеророзвідки «Інквізиція» 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ опублікувала відео знищення тих засобів оперативної розвідки у Донецьку.

Командування Сухопутних військ підтвердило відхід від села Крохмальне Харківської області. цей населений пункт уже був під контролем росіян 2022 року, проте українські військовослужбовці відбили його під час Харківського наступу.

У ніч на неділю, 21 січня, у російській Тулі був атакований завод «Щеглівський вал». У цьому підприємстві виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир-С» та «Панцир-С1».

Вночі Ленінградської області РФ спалахнув вугільний термінал Морського торгового порту. З підприємства евакуювали близько 150 людей. За словами губернатора області Олександра Дрозденка, постраждалих внаслідок пожежі на терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга немає.

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