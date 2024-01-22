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Окупанти атакували Україну дронами: сили ППО збили всі повітряні цілі

22 січня 2024, 08:32

Окупанти атакували Україну дронами: сили ППО збили всі повітряні цілі

Російська армія вкотре обстріляла Україну за допомогою дронів з території РФ вночі, 22 січня. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що всі вісім «шахедів» знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, у Збройних силах України спростовують, що завдали удару по ринку в окупованому Донецьку.

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