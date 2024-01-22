Знищені танки, артсистеми та пів тисячі окупантів: яка ситуація на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці минулої доби, 21 січня, знищили майже 400 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.



«Загальні втрати ворога у живій силі становили 399 осіб. Загальні втрати ворога у озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 97 одиниць. Зокрема, 7 танків, 18 ББМ, 13 артсистем, 1 ПТРК, 1 ЗПГ (АГС), 37 БпЛА, 17 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів противника та 1 інший важливий об'єкт ворога», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на Таврійському напрямку росіяни завдали 18 авіаційних ударів, провели 29 бойових зіткнень та здійснили 930 артобстрілів.



Так, Сили оборони відбили 5 атак окупантів у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак на південь від Північного, Первомайського та Невельського Донецької області.



На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати загарбників у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 5 атак.



Нагадаємо, російська армія вкотре обстріляла Україну за допомогою дронів з території РФ вночі, 22 січня. Сили протиповітряної оборони збили усі російські цілі.