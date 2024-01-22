В Україні відключили два блоки теплової генерації: коментар Міненерго

В Україні станом на 22 січня виведено в резерв два енергоблоки та чотири корпуси теплової генерації. Але навіть з огляду на це всі споживачі забезпечені електроенергією. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Зазначається, що відключені енергоблоки та корпуси будуть підключені до мережі, як тільки виникне така необхідність.

«Систему збалансовано. Графіки відключень не використовуються», — йдеться у повідомленні.

У Міненергетики також додали, що у разі серйозного дефіциту в енергосистемі країна зможе імпортувати електроенергію.

Водночас, у НЕК «Укренерго» розповіли, що вранці 22 січня споживання електроенергії перевищувало відповідний показник п'ятниці 19 січня майже на 4%.

«Загальний рівень споживання залишається високим, що є характерним для зимового сезону. Нині економне споживання допомагає енергетикам забезпечувати стабільне енергоживлення країни», — повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що ситуація є контрольованою, але споживачам важливо знизити навантаження на енергосистему. Традиційно, економити світло потрібно в пікові години споживання: з 10:00 до 12:00; з 17:00 до 19:00.

Раніше повідомлялося, що 15 січня на Донеччині окупанти в черговий раз атакували теплову електростанцію. Внаслідок обстрілу не було ні пошкоджень, ні постраждалих.