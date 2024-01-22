Львівського бізнесмена Гринкевича затримано, він буде під вартою до середини березня

У Києві суд відправив львівського бізнесмена Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн гривень.



Він є одним із п'яти підозрюваних, як і його батько, Ігор Гринкевич, у рамках справи про постачання одягу для ЗСУ.



Повідомляється, що прокуратура просила про заставу у розмірі 500 мільйонів гривень. Серед ризиків прокурори називали те, що він може ховатися, знищувати документи та впливати на свідків.



Гринкевич стверджує, що не мав наміру перетинати кордон, а в Одесі перебував у особистих справах. Стверджує, що особисто підозру йому не вручали, а зв'язку не було, бо під час обшуків забрали всі телефони. Також він відкидає звинувачення в невиконанні контрактів та постачанні ЗСУ неякісного одягу.



Раніше повідомлялося, що співробітники Державного бюро розслідувань 22 січня затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.



Четверо фігурантів зараз перебувають під вартою. Андрій Костін був раніше оголошений у розшук.



«Члени цієї злочинної організації уклали договори з Міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак поставлене майно, згідно з висновками експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість. Розмір збитків Міністерства оборони України становить понад 934 млн гривень», — зазначили у Державному бюро розслідувань.



Усі п'ятеро підозрюються у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненої в умовах військового стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України).



Встановлено, що компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. До виконання замовлень було залучено підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.