Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 січня

Політика



Голова міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що російській владі не має значення, яким шляхом буде досягнуто мета так званої «спецоперації» — мирним чи військовим шляхом. При цьому він традиційно підкреслив, що Росія продовжить реалізацію цілей СВО — повалення української влади.



Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені територіями Російської Федерації», згідно з яким звернувся до Кабміну з вимогою про розслідування злочинів Росії проти українців, які проживають на історично населених ними землях, включаючи області РФ. План передбачає роботу з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації з історії та справжнього українців у Росії та всіх поневолених нею народів.



Суспільство



Захоплені кораблі ВМС України в Криму не передаватимуть до складу Чорноморського флоту РФ, їх утилізують. 2014-го після окупації Криму, росіяни захопили близько 20 кораблів, включаючи БДК «Костянтин Ольшанський», корвети «Тернопіль», «Луцьк», корабель управління «Славутич» та інші. До 2023-го ці кораблі перебували у Севастополі під охороною. Наразі процес утилізації, за словами джерела, для окремих кораблів припинено через необхідність забезпечити безпеку російських кораблів.



Між бійцями чеченського підрозділу сил РФ «Схід-Ахмат» та російськими військовослужбовцями на посту виник конфлікт, який ледь не переріс у стрілянину.



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з загрозою підтоплення у селищах Борівське, Сиротине та селі Боброве, що належать до Сєвєродонецька. Про евакуацію населення чи матеріальну допомогу для місцевих жителів поки не йдеться.



Бойові дії



У Макіївці та Донецьку горіли підстанції. Окупаційна влада заявила , що причиною пожежі стали обстріли. Близько 152 тисяч побутових споживачів залишилися без електроенергії.



Як заявив «віце-прем'єр ДНР» Андрій Чортков, Донецьк частково залишиться без централізованого опалення та світла на кілька днів. За його словами, до вечора 22 січня у місті знеструмлено близько 105 котелень, 2300 будинків без тепла. Складна ситуація зберягається у мікрорайонах Текстильник, Мирний та Заперевальна.



Було знеструмлено багато підприємств, у тому числі донецька шахта імені О. Ф. Засядька, шахти «Чайкіне» та «Щеглівська-Глибока» у Макіївці. На той момент у гірничих виробках перебувало 87 осіб. Зазначається, що ніхто з них не постраждав.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.