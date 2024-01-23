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Росіяни обстріляли Харків: пошкоджено будинки, газопровід, є постраждалі

23 січня 2024, 08:05

Росіяни обстріляли Харків: пошкоджено будинки, газопровід, є постраждалі

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Нацполіція Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: Нацполіція

В ніч на вівторок, 23 січня, російські військові вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа на газпроводі, є постраждалі серед цивільних. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, в передмісті Харкова зафіксовані чотири прильоти ракет. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі.

«За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби», — зазначив Болвінов.

Він також додав, що агресор обстріляв двома ракетами С-300 оздоровчий табір у Балаклії.

Також внаслідок ракетного обстрілу Харкова, у місті пошкоджено приватний будинок. На даний момент інформація про постраждалих відсутня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, загарбники били по району житлової та цивільної забудови.

«На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація про постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів», — написав він.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив ушкодження житлового будинку.

«Огляд місць профільними службами продовжується. Цієї хвилини інформація про постраждалих не надходила», — повідомив він.

У ніч проти 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні Сили повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей.

Нагадаємо, увечері у понеділок, 22 січня, російські військові обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Загинув чоловік.

Також армія РФ вдень 22 січня вдарила ракетою «Іскандер» по Краматорську Донецької області. 

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