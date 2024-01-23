У Павлограді через ракетну атаку є загиблий та постраждалий

Окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області сьогодні вранці, 23 січня. Відомо, що один місцевий житель загинув, також є травмований. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Павлоград. В результаті масованої ракетної атаки росіян по місту, заздалегідь, 1 загиблий», — написав він.



За інформацією Лисака, також є постраждалий, чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу.



Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Краматорську зросла. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що двоє людей отримали поранення.