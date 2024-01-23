РФ атакувала Україну крилатими, балістичними та авіаційними ракетами: скільки збили сили ППО

У ніч проти вівторка, 23 січня, російські окупанти атакували Україну ракетами. У Повітряних силах повідомили, що сили ППО збили 21 російську ціль.



«Вночі 23 січня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети», — йдеться у повідомленні.





Наголошується, що противник атакував нашу країну 41 ракетою з території Білгородської області, Енгельса, Брянська, Орловської та Воронезької областей.



Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та керовану авіаційну ракету Х-59.



Нагадаємо, окупанти вранці, 23 січня, масовано атакували Україну , під вогонь потрапили Київ та область, Харків, Павлоград. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали станом на 08:45.