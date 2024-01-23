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В окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на COVID-19

23 січня 2024, 13:59

В окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на COVID-19

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі Донецької області знижується кількість хворих на гострі респіраторні інфекції (ГРВІ), проте зростає кількість хворих на COVID-19 та пневмонію. Про це повідомили в окупаційній адміністрації міста.

Так званий начальник територіального відділу управління федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів та благополуччя людини Олександр Хоруженко зазначив, що зараз вжито ефективних заходів щодо профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій.

«Водночас, ситуація із захворюваністю COVID-19 та пневмонією також потребує відповідального підходу не лише медичних працівників, а й усіх інших мешканців Маріуполя. Увага до свого здоров'я допоможе запобігти поширенню вірусів», — сказав він.

Нагадаємо, партію вакцини «Конвасел», розробленої Петербурзьким інститутом вакцин і сироваток ФМБА Росії, до закінчення клінічних випробувань продали в "ЛНР", де бюджетників вже змушують щеплюватися їй від ковіда.

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