Росія завдала удару по Херсонській області: двоє мирних жителів загинули

Російські війська завдали авіаційного удару по житловому будинку у селищі Саблуківка Херсонської області. В результаті загинули чоловік та жінка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Російська авіація атакувала село Саблуківка. Потрапили по житловому будинку, в якому були люди. Будинок повністю зруйнований. Відомо про двох загиблих місцевих мешканців. На місці удару загинув чоловік. Його особа зараз встановлюється», — написав Прокудін у Telegram.



Рятувальники дістали з-під завалів тяжко поранену 47-річну жінку. Вона померла дорогою до лікарні.