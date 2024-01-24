Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 січня

Суспільство



В окупованих Донецьку та Макіївці остаточно не усунули аварії на системах водопостачання, опалення та водопостачання. Проте, як стверджує окупаційна влада «ДНР», абонентів із теплом, світлом та водою побільшало. У Донецьку без електроенергії поки що залишається приватний сектор у районах Смолянки та Текстильника. У Макіївці частково знеструмлено Центральний та Червоногвардійський райони.



На тимчасово окупованих територіях України через знеструмлення зупинилася низка підприємств. Відновити електропостачання загарбники не можуть через дефіцит енергетиків.



В окупованому Маріуполі проживає 240 тисяч людей. Вдвічі менше, ніж було до захоплення Росією. Про це повідомили у Маріупольській міськраді.



В окупованій Макіївці місцеві жителі скаржаться на зграї бродячих собак. У місцевих пабликах користувачі пишуть про те, що тварин у місті дуже багато, вони збиваються у зграї та загрожують людям. Окупаційна адміністрація Макіївки усунулася від проблеми, а місцевим ЗМІ категорично заборонили порушувати це питання.



Прокремлівське видання "Московський комсомолець" поширило фейк, виправдовуючи обстріл житлових кварталів Харкова військами Росії 23 січня. У підводці до свого матеріалу в соцмережі X видання написало: «Кадри наслідків ракетного удару по Харкову: знищені замасковані під житлові будинки об'єкти ЗСУ». Однак у соцмережах можна знайти багато свідчень від мешканців Харкова, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване внаслідок цієї російської атаки.



Бойові дії



У селі Яблонове в Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони Росії заявили, що на борту було 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися для обміну. Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими поки що цього не підтверджує та перевіряє інформацію. Тим часом у ГУР України повідомили, що сьогодні справді готувався обмін військовополоненими між Росією та Україною, – заявив представник відомства Андрій Юсов. Але озвучена Росією інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку ІЛ-76, що впав у Білгородській області, зараз перевіряється.

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