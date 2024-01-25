Росіяни повідомили про атаку на військовий полігон під окупованим Іловайськом

У РФ заявили, що нібито ЗСУ атакували військовий полігон під тимчасово окупованим Іловайськом Донецької області. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



Зазначається, що 24 січня близько 15:00 місцеві жителі повідомили про вибухи в Іловайську.



ASTRA пише, що стався обстріл, ймовірно, з РЗСО HIMARS, на військовому полігоні в районі селища Покровка. Є загиблі та поранені російські солдати. Їхня кількість встановлюється. Росіяни традиційно звинувачують у цьому Україну.



Офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона.



Нагадаємо, безпілотник атакував Курську область РФ 22 січня. Внаслідок інциденту двоє російських окупантів отримали поранення.