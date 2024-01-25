Армія РФ за добу здійснила вісім атак у районі Авдіївки: двоє людей постраждали

Окупанти обстріляли Донеччину. Фото: поліція

Окупаційні війська РФ минулої доби, 24 січня, вдарили по Авдіївці Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Вісім атак витримала Авдіївка, ворожими снарядами травмовано двох жителів», — йдеться в повідомленні.





Зазначається, що окупанти завдали 15 ударів по цивільному населенню, обстрілявши сім населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Курахове, селище Гостре, села Дачне, Олексіївка, Стара Миколаївка.





У відомстві уточнили, що по Гірнику Росія вдарила ракетою «Іскандер» — убила двох людей, ще 9 отримали поранення, зокрема дві дитини. Пошкоджено 30 приватних будинків та 2 багатоквартирні будинки, об'єкт критичної інфраструктури.





Крім того, росіяни накрили Стару Миколаївку «Градами», пошкодили 19 будинків.



Нагадаємо, російські війська обстріляли селище Олексієво-Дружківка на Донеччині.