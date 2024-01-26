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Подробиці нічного удару по Мирнограду: шість постраждалих, серед них — діти, є руйнування

26 січня 2024, 09:39

Подробиці нічного удару по Мирнограду: шість постраждалих, серед них — діти, є руйнування

Окупанти вночі атакували Мирноград. Фото: Вадим Філашкін Окупанти вночі атакували Мирноград. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти сьогодні вночі, 26 січня, обстріляли Мирноград на Донеччині. Внаслідок удару шестеро людей отримали поранення, є руйнування. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду – 6 людей поранено. Серед потерпілих двоє дітей. Одна людина доставлена до лікарні — решта в госпіталізації не потребує», — написав він.



За уточненою інформацією, ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, магазин, підприємство, школу та 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки.



Наразі на місці працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ вдарили по Куп'янську Харківського району сьогодні, 26 січня. Внаслідок атак пошкоджено підприємство.

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