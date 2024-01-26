Внаслідок ракетної атаки по Новогродівці пошкоджено житлові будинки, магазин та лікарню

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Минулої доби російська армія обстріляла Новогродівку Донецької області. Внаслідок ракетної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Ще дві ракети С-300 пошкодили у Новогродівці 2 багатоквартирні та 10 приватних будинків, лікарню, магазин, гаражі, автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Минулої доби армія РФ здійснила 8 обстрілів по житловому сектору. Атак зазнали 5 населених пунктів. У місті Авдіївка росіяни зруйнували два багатоквартирні будинки. Також під вогонь потрапили селища — Курахівка, Олексієво-Дружківка; села — Бердичі, Соловйове.





Пошкоджено 21 цивільний об'єкт — 15 житлових будинків, школу, господарську споруду, автомобілі та ЛЕП.

Нагадаємо, окупанти 26 січня обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок удару шестеро людей отримали поранення, є руйнування.