Путін висловився про війну проти України перед студентами — заговорив про жертовність росіян

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що в зоні бойових дій сьогодні перебувають понад 600 тисяч росіян. На зустрічі зі студентами-військовослужбовцями так званої «спеціальної військової операції» російський президент повторив низку тез, які звучали від нього раніше щодо війни проти України.



«Не було жодних інших міркувань, окрім одного — захист інтересів Росії», — так він виправдав військову агресію проти України.



За його словами, на Донбасі відбувався «геноцид російського народу».



«На наших історичних територіях росіян оголосили нетитульною нацією», — вважає Путін.



Під час спілкування зі студентами від президента РФ також прозвучали слова про те, що «в характері нашого народу підставляти плече Батьківщині себе не шкодувати».



Раніше в грудні 2023 року Путін уже називав цифру 617 тисяч російських військових. Тоді він заявив, що ці люди залучені у зоні бойових дій.



Під час першої хвилі мобілізації у РФ восени 2022 року, за словами Путіна, на фронт забрали 244 тисяч росіян.