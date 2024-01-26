Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 січня

Політика



Російський президент Володимир Путін стверджує , що протиповітряна система РФ не могла збити свій літак. Так він прокоментував аварію військово-транспортного літака Іл-76 під Білгородом. Путін звинуватив у збитті літака Україну. Водночас під час війни Росії проти України вже відомі випадки, коли російська ППО збивала свої літаки «дружнім вогнем».



Президент РФ Володимир Путін стверджує, що в зоні бойових дій сьогодні перебувають понад 600 тисяч росіян. На зустрічі зі студентами-військовослужбовцями так званої «спеціальної військової операції» російський президент повторив низку тез, які звучали від нього раніше щодо війни проти України. Також прозвучали слова про те, що «в характері нашого народу підставляти плече Батьківщині, не шкодувати себе».



Агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела в Кремлі, пише, що Путін посилає США сигнали про те, що готовий до проведення переговорів щодо припинення війни в Україні. Видання зазначає, що російський президент готовий до переговорів та обговорення майбутніх заходів безпеки для України. Проте офіційні особи США кажуть, що не бачать жодних ознак того, що Росія готова припинити війну в Україні.



Суспільство



Слідчий комітет Росії опублікував ще одне відео з місця аварії Іл-76 у Білгородській області. Також показані документи трьох військовополонених, які, як стверджують, перебували на борту. На відео СК показано документи трьох громадян України. «Новини Донбасу» знайшли цих людей у списках телеграм-каналу, який збирає інформацію про українських військовополонених. Троє з них були у списку, який публікувала російська пропагандистка Маргарита Сімоньян після аварії Іл-76. Крім того, «Новини Донбасу» знайшли Євгена Гальцева та Дмитра Крячка у списку військовополонених, який публікувала російська омбудсменка Тетяна Москалькова. Також військовополоненого Гальцева показували на пропагандистському відео, знятому у російській колонії.



У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підтвердили , що 65 українських військових із цього списку справді планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня. За даними відомства, опитані родичі цих військових ознайомилися з відео нібито з місця аварії літака та не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які вказують на їхніх рідних. Також голова штабу Кирило Буданов зазначив, що поки що немає достовірної інформації про те, хто міг перебувати на борту літака.



В окупованій Макіївці через п'ять днів місцеві жителі почали отримувати електрику, воду та тепло у свої квартири. Проте Червоногвардійський район все ще лишається без електропостачання, повідомляють місцеві жителі. В окупаційній адміністрації стверджує, що всі насосні підключені, вода подається за графіком.



На підконтрольну територію України сьогодні, 26 січня, повернуто тіла (останки) 77 захисників України.



Російські окупанти закрили в'їзд до окупованого міста Лисичанська Луганської області.



Бойові дії



Російська ДРГ проклала собі шлях до тилу українських військ через підземну трубу в районі колишнього готельного комплексу «Царське полювання» на півдні Авдіївки. Російська сторона стверджує, що завдяки цій операції вдалося захопити весь район комплексу. За даними аналітиків, ЗСУ спробували перехопити ініціативу та атакували комплекс. На сьогодні путінська армія нібито покинула це місце. А в російських медіа з'явилася інформація про ліквідацію командира батальйону «Редут» Павла Федорова, який брав участь у захопленні «Царського полювання». Яка зараз ситуація під Авдіївкою, і як із самого міста продовжують евакуацію мирних жителів - дивіться у цьому відео.

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