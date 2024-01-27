Слов'янськ: російська ракета знищила керамічний цех, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок

Російська ракета повністю знищила керамічний цех у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

Рано-вранці Слов'янськ Донецької області знову обстріляли. Російська ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Про це сьогодні вранці, 27 січня, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Постраждали довколишні багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де знаходиться соціальна їдальня. Вибиті вікна», — сказав він.

На щастя, обійшлося без жертв.

Раніше генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у Слов'янську російською ракетою «Іскандер» було атаковано об'єкт цивільної інфраструктури.