Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 січня

Політика



Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє довгострокову стратегію підтримки України у пов'язаній Росією повномасштабній війні, яка буде зосереджена на відображенні нових можливих наступів, а не на відвойуванні окупованих територій. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на неназваних чиновників.



Суспільство



В окупованому Маріуполі з'явилися агенти з нерухомості, які здебільшого приїхали з Росії. Вони задорого продають квартири місцевих жителів, які змушені залишити рідний дім через вторгнення Росії.



Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донецької області обіцяють надавати гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток «Єдиної Росії», повідомляє Центр національного спротиву.



Бойові дії



Росія готова воювати до 2028 року, тому що президент РФ Володимир Путін вважає , що економічна мобілізація переламає хід війни в Україні, повідомляє британське видання The Telegraph. ЗМІ зазначає, що західні санкції не заважають Росії виготовляти зброю, а лише змушують витрачати додаткові гроші на кожен компонент. І навіть незважаючи на це у російської військової машини проблеми з нестачею кваліфікованої робочої сили та низькою якістю запчастин.



На Куп'янському напрямі окупанти поновили інтенсивність наступальних дій. Тяжкі бої йдуть у районі населених пунктів Сіньківка та Табаївка.

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.