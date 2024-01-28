З`явилися подробиці ракетного обстрілу Мирноградом: пошкоджено багато будинків, троє людей постраждали

Окупанти обстріляли Мирноград. Фото: прокуратура

У Донецькій обласній прокуратурі розпочато розслідування за фактом поранення трьох мирних жителів у Мирнограді Донецької області. Пошкоджено багато будинків, троє людей постраждали, серед них підліток. Про це повідомили у відомстві.



«О 01:30, війська РФ здійснили ракетний обстріл житлового масиву Мирнограда. Перебуваючи у власних будинках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забиті місця 15-річний юнак та чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що від розриву засобів ураження пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автомобілів.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, окупанти за 27 січня обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено місцеве підприємство.