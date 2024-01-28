Прикордонники знищили позашляховики російських окупантів

Українські військовослужбовці знищили позашляховики російських окупантів за допомогою безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



На відео можна побачити роботу бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон».



«Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» дронами-камікадзе знищили 2 позашляховики окупантів», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, оператори 8-го окремого полку ССО скоїли вдалий «наліт» на опорний пункт російських окупантів на Донецькому напрямку, полонивши кілька військових РФ.