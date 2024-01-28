Армія РФ атакувала село під Херсоном: постраждала пенсіонерка

Російська армія сьогодні, 28 січня, вдарила по Бериславському району Херсонської області. Відомо про одну постраждалу. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Близько 14:10 під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів потрапив у двір житлового будинку.



Внаслідок атаки отримала поранення живота 89-річна місцева мешканка.



Нагадаємо, 26 січня росіяни обстріляли Херсон з ЗРК С-300.