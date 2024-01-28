Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 січня

Суспільство



Нещодавно Україна звільнила 230 полонених із російського полону. Це був найбільший обмін із початку повномасштабного вторгнення. З них 130 — воїни ЗСУ, 55 — бійці Нацгвардії, 58 прикордонників, 1 поліцейський та 6 цивільних. Усього з 24 лютого 2022 року з російського полону повернули понад 2800 українців та українок. Проте багато українців залишаються у полоні роками і вже втратили надію на повернення додому. Але їхні рідні продовжують боротьбу за них. У нещодавній обмін полоненими знову не потрапив Валерій Матюшенко, котрий є полоненим Кремля вже сьомий рік. Його дружина Тетяна звертається до політиків, юристів, дипломатів та священиків — України та світу — допомогти звільнити чоловіка. Зокрема, жінка зверталася за допомогою до польської влади та дипломатів. Журналістка Світлана М'ялик поспілкувалася з Тетяною Матюшенком для «Новин Донбасу».



Бойові дії



В окупованому Донецьку двоє людей постраждали через скидання вибухонебезпечного предмета, ще двох людей поранено під час обстрілу Горлівки, заявили в угрупуванні «ДНР».



У полон до ЗСУ все частіше потрапляють іноземці, завербовані росіянами до своєї армії, повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій ЗСУ. Підготовку іноземців проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки «Авангард», його створення підтримав особисто Володимир Путін для популяризації серед молоді військової та державної служби.



Особовий склад російських солдатів продовжує приїжджати до тимчасово окупованого Криму, зокрема, до міста Джанкой, повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху «АТЕШ».



Вранці 28 січня аналітики DeepState заявили, що Росія, ймовірно, зайшла військами до села Табаївка Харківської області і зараз намагається розвинути успіх у бік Піщаного. Як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко з посиланням на інформацію від оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця», населений пункт досі перебуває під контролем України, хоч там і точаться запеклі бої.

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