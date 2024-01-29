Нічна атака росіян дронами та балістикою: сили ППО збили всі БПЛА

Російська армія обстріляла Україну дронами та балістикою сьогодні, 29 січня. Сили ППО збили усі вісім безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ, однією ракетою «Іскандер-М» з району Воронезької області — РФ, та трьома ЗКР С- 300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території області», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено вісім БПЛА в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.



Нагадаємо, 28 січня сили протиповітряної оборони збили чотири з восьми російських безпілотників.