У Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів РФ

Сьогодні вранці, 29 січня, у російському Ярославлі безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС». Про це повідомляє Telegram-канал Baza.



За попередніми даними, дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі «Славнафта-ЯНОС» близько 7:00 за московським часом.



Наразі місце падіння БПЛА оточене, до заводу викликано групу розмінування. Постраждалих не виявлено.



Ново-Ярославський НПЗ (НЯ НПЗ, «Ярославнафтооргсинтез», ЯНОС, «Славнафта-ЯНОС») – великий нафтопереробний завод паливно-масляного профілю, розташований у місті Ярославль. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії. Найбільші акціонери підприємства — компанії «Газпром нафта») та «Роснефть»).



Нагадаємо, у Міністерстві оборони РФ в черговий раз заговорили про атаку БПЛА, цього разу над територією Брянської області. Традиційно російське оборонне відомство звинуватило у цьому Україну.