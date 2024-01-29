Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 січня

Суспільство



У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька через сьогоднішній обстріл пошкоджено повітряний трубопровід. Внаслідок цього припинено подачу тепла. Через пориви зупинено три котельні в Донецьку, дві — у Макіївці, одна — у Горлівці.



У тимчасово окупованому Росією Маріуполі загарбники вигадують нові методи ремонту будинків. Зокрема, вони зносять пошкоджені під'їзди та будують нові, але інша частина будинку залишається у «первинному» вигляді. Про це повідомили у прес-службі Маріупольської міськради.



У тимчасово окупованій Кремінній Луганській області російські солдати розстріляли сім'ю із трьох осіб. За підозрою у розстрілі мирних громадян було затримано військовослужбовця РФ Фідана Хаєрзамана. Ще двоє його товаришів по службі перебувають у розшуку — 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.



Бойові дії



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що троє людей загинули, ще 16 отримали поранення під час обстрілів. За його словами, у Горлівці на мінах підірвалися шість комунальників, також поранено жінку, обстрілами в Ясинуватій поранено двох людей, а в Микільському під Волновахою постраждав священик Свято-Успенського Миколо-Васильєвського монастиря. Також у Маріуполі під час детонації вибухонебезпечного предмета поранено чоловіка.



«Новини Донбасу» проаналізували кадри з місця обстрілу на проспекті Ілліча та дійшли висновку, що внаслідок обстрілу Калінінського району Донецька загинув щонайменше один військовослужбовець російських сил. На одному з відео можна помітити, що обстріл тут також пошкоджений позашляховик УАЗ «Патріот» з чорними номерами. Зазвичай на таких пересуваються військові. Поруч із позашляховиком лежить тіло іншого загиблого чоловіка, який, судячи з одягу, також міг бути російським військовим. На фото поблизу можна помітити, що загиблий носив тактичні черевики, штани та куртку кольору хакі. Але також на ньому картата сорочка – зазвичай військові не носять такі.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.