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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 січня

29 січня 2024, 23:17

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 січня

Суспільство

 У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька через сьогоднішній обстріл пошкоджено повітряний трубопровід. Внаслідок цього припинено подачу тепла. Через пориви зупинено три котельні в Донецьку, дві — у Макіївці, одна — у Горлівці.

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі загарбники вигадують нові методи ремонту будинків. Зокрема, вони зносять пошкоджені під'їзди та будують нові, але інша частина будинку залишається у «первинному» вигляді. Про це повідомили у прес-службі Маріупольської міськради.

У тимчасово окупованій Кремінній Луганській області російські солдати розстріляли сім'ю із трьох осіб. За підозрою у розстрілі мирних громадян було затримано військовослужбовця РФ Фідана Хаєрзамана. Ще двоє його товаришів по службі перебувають у розшуку — 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.

Бойові дії

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що троє людей загинули, ще 16 отримали поранення під час обстрілів. За його словами, у Горлівці на мінах підірвалися шість комунальників, також поранено жінку, обстрілами в Ясинуватій поранено двох людей, а в Микільському під Волновахою постраждав священик Свято-Успенського Миколо-Васильєвського монастиря. Також у Маріуполі під час детонації вибухонебезпечного предмета поранено чоловіка.

«Новини Донбасу» проаналізували кадри з місця обстрілу на проспекті Ілліча та дійшли висновку, що внаслідок обстрілу Калінінського району Донецька загинув щонайменше один військовослужбовець російських сил. На одному з відео можна помітити, що обстріл тут також пошкоджений позашляховик УАЗ «Патріот» з чорними номерами. Зазвичай на таких пересуваються військові. Поруч із позашляховиком лежить тіло іншого загиблого чоловіка, який, судячи з одягу, також міг бути російським військовим. На фото поблизу можна помітити, що загиблий носив тактичні черевики, штани та куртку кольору хакі. Але також на ньому картата сорочка – зазвичай військові не носять такі.

Новини Донбасу у відеоформаті:

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