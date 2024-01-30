ЗСУ знищили російський Су-34 у Луганській області

Українські військовослужбовці збили російського винищувача в Луганській області. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив представник Генерального штабу Артем Ковальов зранку, 30 січня.



Як зазначається, перераховуючи втрати російських окупантів за минулу добу, Ковальов зокрема сказав, що армія РФ втратила «один літак Су-34 в Луганській області».



«Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 960 російських окупантів, 10 танків, 29 бойових броньованих машин, 31 артилерійська система, 3 засоби протиповітряної оборони, 1 літак Су-34 в Луганській області, 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 42 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.



Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення.



Нагадаємо, 30 січня російські війська вкотре атакували територію України безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 15 із 35 російських цілей.