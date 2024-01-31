Місцевий житель Нью-Йорка отримав поранення після обстрілу РФ

Евакуація із Нью-Йорка. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 31 січня, російська армія ще раз обстріляла Нью-Йорк Бахмутського району, внаслідок якого постраждала людина. Відео порятунку опублікувало головне управління ДСНС України у Донецькій області.



«Торецькі рятувальники негайно виїхали на місце події. Після приїзду було встановлено, що отримав поранення чоловік 1987 р.н., який потребував невідкладної медичної допомоги», - розповіли рятувальники.



Співробітники ДСНС транспортували постраждалого до медичного закладу Костянтинівки, де йому надали допомогу місцеві працівники.



Раніше армія Росії 13 разів відкривала вогонь по житловому сектору в Донецькій області, зруйнувавши та пошкодивши десятки будинків та об'єкти інфраструктури.



Нагадаємо, росіяни також атакували мирних жителів Донецької області, поранивши дев'ятьох людей і вбивши одного жителя Авдіївки.



Окупанти на додачу вдарили двома ракетами по центральній частині міста Покровська, внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, поранення отримали шість місцевих мешканців.