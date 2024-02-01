  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти за добу атакували десятки населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, школу та перебито ЛЕП

01 лютого 2024, 11:48

Окупанти за добу атакували десятки населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, школу та перебито ЛЕП

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Усього минулої доби, 31 січня, росіяни обстріляли 11 населених пунктів у чотирьох районах Донецької області. Через російські удари є значні пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За уточненою інформацією, внаслідок атак обстріляно околиці Новоукраїнки та Максимівки Вугледарської громади. Інформація про жертв не надходила.

У Мар'їнській громаді під артилерійським вогнем Красногорівка та Катеринівка. У Цукуриному Селидівської громади загинула людина, пошкоджено 10 будинків, 2 сільгосппідприємства, перебито лінію електропередач. У Мирнограді ракета влучила в школу, пошкоджено 11 будинків.

У Лиманській громаді було 16 обстрілів – без жертв та руйнувань. В Іллінівській громаді обстріляно Калинове, у Костянтинівській – Олександро-Шультіно.

У Торецьку поранено 2 особи, пошкоджено 4 будинки, адмінбудівлю та об'єкт інфраструктури; також пошкоджено 3 будинки в Нью-Йорку та 1 будинок у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 будинків. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду.

Нагадаємо, окупанти минулої доби, 31 січня, обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині . Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє травмовано.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Люди
Вадим Філашкін
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:55
Майже 580 будинків залишилися без опалення у Донецьку
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
20:50
Одна жінка загинула, двох поранено через російський обстріл Торецька і Цукурино
19:25
Путін заявив про прагнення створити «демілітаризовану лінію» в Україні
17:58
Крим: очевидці повідомляють про пожежу у районі аеродрому Бельбек
15:53
Житель Костянтинівки майже два роки провів у російському полоні, сьогодні він повернувся додому
14:55
Росія агітує студентів кримських «університетів» ставати операторами дронів
14:30
Безпілотник скинув боєприпас на автобус в окупованому Донецьку
23:14
У Маріуполі відродили комсомол. РФ бомбардує свої міста. Головне за день
20:47
Два райони Дніпропетровської області потрапили під російський обстріл, поранено чоловіка
17:47
У Нідерландах партія ВВВ запропонувала відправити українських переселенців назад
16:50
ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію військ РФ у Криму — СтратКом
16:50
На Херсонщині окупанти скинули з безпілотника вибухівку, загинув чоловік
15:33
В окупованому Маріуполі з'явився «комсомольський рух»
усі новини
11:55
У мережі з'явилося відео обстрілів Херсона: РФ атакувала житлові квартали
11:50
За яких сум заборгованості українцям відключатимуть світло: коментар заступника міністра енергетики
11:48
Окупанти за добу атакували десятки населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, школу та перебито ЛЕП
10:47
На Донеччині СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» з Краматорська
10:40
Партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізниці у Росії
10:14
Армія РФ завдала ракетного удару по школі у Мирнограді
09:55
Майже 580 будинків залишилися без опалення у Донецьку
09:50
Зеленський звільнить Залужного до кінця поточного тижня — CNN
09:26
У РФ працювала ППО: повідомили про атаку шести дронів
09:13
Японія виділить Україні 390 млн доларів для соціального захисту та відновлення сільського господарства
08:35
У Харківській області під обстріл потрапила лікарня: четверо людей постраждали
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:28
На Донеччині росіяни за добу вбили одного жителя, ще двоє — отримали поранення
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:55
Високоточні американські авіабомби скоро будуть на фронті — Вікторія Нуланд
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
усі новини
ВІДЕО
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео обстрілів Херсона: РФ атакувала житлові квартали
01 лютого, 11:55
Колаборантка стежила за ЗСУ. Фото: СБУ На Донеччині СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» з Краматорська
01 лютого, 10:47
Пожежа на підстанції у Макіївці. Кадр з відео У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
31 січня, 23:56
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
31 січня, 23:13
Евакуація із Нью-Йорка. Фото: кадр із відео Місцевий житель Нью-Йорку отримав поранення після обстрілу РФ
31 січня, 12:24
БПЛА атакував завод «Невський мазут» у Петербурзі. Фото: кадр із відео У Петербурзі безпілотник атакував завод «Невський мазут»
31 січня, 10:12

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама