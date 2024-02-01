Окупанти за добу атакували десятки населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, школу та перебито ЛЕП

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Усього минулої доби, 31 січня, росіяни обстріляли 11 населених пунктів у чотирьох районах Донецької області. Через російські удари є значні пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, внаслідок атак обстріляно околиці Новоукраїнки та Максимівки Вугледарської громади. Інформація про жертв не надходила.

У Мар'їнській громаді під артилерійським вогнем Красногорівка та Катеринівка. У Цукуриному Селидівської громади загинула людина, пошкоджено 10 будинків, 2 сільгосппідприємства, перебито лінію електропередач. У Мирнограді ракета влучила в школу, пошкоджено 11 будинків.

У Лиманській громаді було 16 обстрілів – без жертв та руйнувань. В Іллінівській громаді обстріляно Калинове, у Костянтинівській – Олександро-Шультіно.

У Торецьку поранено 2 особи, пошкоджено 4 будинки, адмінбудівлю та об'єкт інфраструктури; також пошкоджено 3 будинки в Нью-Йорку та 1 будинок у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 будинків. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду.

Нагадаємо, окупанти минулої доби, 31 січня, обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині . Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє травмовано.